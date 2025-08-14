Премьер Чехии Фиала сообщил о поставке Украине 1 млн крупнокалиберных снарядов

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Украина в рамках «чешской инициативы» получила в 2025 году один миллион крупнокалиберных боеприпасов. Об этом сообщает портал Novinky.cz.

По его словам, что в прошлом году «чешская инициатива» помогла Украине получить 1,5 миллиона снарядов.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что в настоящий момент Украина не сможет вернуть утраченные территории даже при условии активной поддержки Запада. По его словам, для сохранения Украины как суверенного государства, возможно, придется пойти на некоторые территориальные уступки.

В мае власти Чехии утвердили новую концепцию внешней политики, в которой подчеркивается необходимость поражения России в конфликте с Украиной.