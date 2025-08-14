Интернет и СМИ
Девушка задумалась о расставании с бойфрендом после неожиданной находки в его шкафу

Фото: Freepik

Пользовательница Reddit с ником Rumplestiltskin475 рассказала, что заподозрила своего парня в измене. По словам девушки, она задумалась о расставании с бойфрендом после неожиданной находки в его шкафу.

Автор заявила, что проблемы с доверием к возлюбленному она испытывала с самого первого дня отношений, продолжающихся чуть больше года. «Тогда я нашла в его телефоне отправленные за четыре дня до того, как мы начали встречаться, сообщения другой девушке, в которых он писал очень грязные сексуальные вещи. В том числе и о своих сексуальных фантазиях, которые он никогда со мной не обсуждал. Я решила не обращать на это внимания, потому что это было до официального начала отношений со мной», — написала она.

Девушка добавила, что их сексуальная жизнь была достаточно скучна — «одна поза, минута — и все». При этом половая близость была редкой, поскольку молодой человек дал понять, что она ему не особенно интересна. Однако накануне, когда парень уехал из города, история получила неожиданное развитие.

«Я была у него в квартире и обнаружила на полу светлый женский волос, затесавшийся за гантели. Он очевидно не мой и среди его друзей нет никого с таким цветом. Я залезла в шкаф и нашла странный небольшой мешочек, а внутри — мятые черные шелковые наручники. Я никогда их не видела, и он никогда не упоминал, что хотел использовать их со мной в качестве секс-игрушки», — отметила автор.

Она уточнила, что теперь планирует расстаться с бойфрендом, несмотря на отсутствие конкретных доказательств измены. Другие пользователи в комментариях констатировали, что эти отношения все равно не сулят ничего хорошего, поскольку автор явно ищет повод прекратить их на фоне отсутствия доверия и несовпадения интересов в постели.

Ранее другой пользователь Reddit пожаловался на отношения со своей 19-летней девушкой. По его словам, неделю назад она заразила его вшами.

