Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:05, 14 августа 2025Культура

Девушка звезды «Голодных игр» спровоцировала слухи о помолвке

Девушка актера Лиама Хемсворта спровоцировала слухи об их помолвке
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Mitsis / Globallookpress.com

Поклонники актера Лиама Хемсворта, известного по роли в серии фильмов «Голодные игры», заподозрили, что артист и его возлюбленная Габриэлла Брукс помолвлены. Об этом сообщает издание People.

29-летняя модель спровоцировала подобные слухи, попав в объективы фотокамер с бриллиантовым кольцом на пальце. Снимки были сделаны во время празднования дня рождения Криса Хемсворта, брата Лиама. Издание обратило внимание на то, что кольцо напоминает помолвочное.

Возможный брак с Брукс будет для Хемсворта вторым, до этого он был женат на певице Майли Сайрус. Пара неоднократно сходилась и расходилась, окончательно расставшись в 2019 году. Развод вышел скандальным, а певица до сих пор иногда посвящает бывшему песни.

Ранее стало известно, что Лиам Хемсворт сыграет роль Геральта из Ривии после ухода из проекта Генри Кавилла. Поклонники сериала «Ведьмак» решили бойкотировать шоу после появления этой информации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зачем нам перемирие, если Зеленский отказывается выполнять его условия?» Что говорят военкоры о саммите Трампа и Путина на Аляске

    Стало известно об истощении резервов ВСУ в Сумской области

    Трамп объяснил важность встречи с Путиным

    Трусова назвала срок возвращения на лед после родов

    Российского судью нашли на улице с ножом в голове

    Сэндвич стал причиной увольнения сотрудника Минюста США

    42-летняя звезда «Универа» показала откровенные фото с яхты

    Россия собралась производить свои автомобили в Киргизии

    В разведке Украины заявили о пленении граждан из 32 стран

    «Радиостанция Судного дня» повторила еще два звучавших перед началом СВО сообщения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости