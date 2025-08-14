Девушка звезды «Голодных игр» спровоцировала слухи о помолвке

Девушка актера Лиама Хемсворта спровоцировала слухи об их помолвке

Поклонники актера Лиама Хемсворта, известного по роли в серии фильмов «Голодные игры», заподозрили, что артист и его возлюбленная Габриэлла Брукс помолвлены. Об этом сообщает издание People.

29-летняя модель спровоцировала подобные слухи, попав в объективы фотокамер с бриллиантовым кольцом на пальце. Снимки были сделаны во время празднования дня рождения Криса Хемсворта, брата Лиама. Издание обратило внимание на то, что кольцо напоминает помолвочное.

Возможный брак с Брукс будет для Хемсворта вторым, до этого он был женат на певице Майли Сайрус. Пара неоднократно сходилась и расходилась, окончательно расставшись в 2019 году. Развод вышел скандальным, а певица до сих пор иногда посвящает бывшему песни.

Ранее стало известно, что Лиам Хемсворт сыграет роль Геральта из Ривии после ухода из проекта Генри Кавилла. Поклонники сериала «Ведьмак» решили бойкотировать шоу после появления этой информации.