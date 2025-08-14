Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:49, 14 августа 2025Силовые структуры

Девять женщин попали в сети двух сутенеров в российском городе

В Белгороде задержаны 2 сутенеров, заставлявших 9 женщин заниматься проституцией
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Белгороде задержаны двое местных жителей, которые заставляли девять женщин заниматься проституцией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Они получили подписки о невыезде.

По данным правоохранителей, фигуранты принимали заказы от клиентов и доставляли к ним своих работниц. Кроме того, они занимались распределением доходов. Они организовывали занятия проституцией в саунах и гостиницах. Им удалось привлечь к работе как минимум девять женщин. Все они доставлены в полицию для разбирательства.

При задержании силовики провели у фигурантов обыск. В результате, были обнаружены и изъяты деньги, телефоны, платежные средства и сим-карты.

Ранее сообщалось, что в Иркутске осудили соучастников сутенера Коса за организацию занятия проституцией

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ перебросили «Азов» и элитные части для сдерживания российских войск под Красноармейском. Как это изменит ситуацию на фронте?

    Трамп позвонил в Норвегию и спросил про вручение себе Нобелевской премии

    Напавшего на ребенка в шапке с буквой Z россиянина признали террористом

    Россиянам дали советы при затоплении квартиры соседями

    Голые россияне отметили День Нептуна на пляже на глазах у ребенка и попали на видео

    Стал известен оказавшийся под угрозой фильм Балабанова

    В Польше оценили российский боевой лазер

    Тревел-блогеры устроили погром в российском регионе ради контента для соцсетей

    Глава Минфина США призвал европейских союзников «заткнуться»

    На британской базе произошел «серьезный ядерный инцидент»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости