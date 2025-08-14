Риттер заявил, что расширение НАТО на Восток остановлено

Продвижение НАТО на восток прекратилось, оно будет возобновлено. Об этом рассказал в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Я считаю, что расширение НАТО на восток уже прекратилось и не возобновится. Знаете, даже Россия не говорит о регрессе в этом вопросе, а это значит, что российское правительство понимает реальность», — отметил эксперт.

Пока НАТО существует, она будет существовать в своей нынешней конфигурации, добавил Риттер. Однако, о чем говорят в России, так это о начале вывода военных ресурсов, которые были продвинуты на восток вместе с расширением НАТО, уточнил экс-аналитик.

Ранее в Турции заявили, что расширение НАТО на восток несет угрозу всем странам региона и может обернуться катастрофой для самого альянса. При этом в Центре национальной стратегии обвинили европейских глобалистов в «надуманной враждебной истерии».

До этого в МИД РФ заявили, что в НАТО при расширении на восток столкнулись с препятствием в лице Украины, однако альянс продолжает делать вид, что «доведет дело до конца».