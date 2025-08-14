Спорт
14:04, 14 августа 2025Спорт

Фитнес-тренер дал советы по набору мышечной массы

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: K-Studio / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-тренер Иван Милославский дал советы по набору мышечной массы. Об этом сообщает «Чистополь-информ».

Специалист рекомендовал постепенно увеличивать нагрузку, тренироваться 3-5 раз в неделю, и фокусироваться на базовых упражнениях — жиме лежа, становой тяге и приседаниях.

Он также отметил важность питания. По мнению Милославского, нужно соблюдать профицит калорий (200-400 килокалорий в день), потреблять белки, жиры и углеводы. «Без профицита калорий рост мышц невозможен. Исключение — новички или те, кто возобновляет тренировки после долгого перерыва», — пояснил Милославский.

Кроме того, тренер рассказал о важности правильного восстановления между тренировками. Ключевым фактором для роста мышц эксперт назвал сон от 7 до 9 часов в сутки.

Ранее фитнес-тренер Ольга Яблокова назвала упражнения, которые опасно выполнять полным людям. По ее словам, это бег и прыжковые упражнения.

