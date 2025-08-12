Фитнес-тренер дала совет опасающимся перекачать ноги девушкам

Фитнес-тренер Ольга Яблокова дала совет девушкам, которые во время занятий в тренажерном зале боятся перекачать ноги. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам Яблоковой, дополнительная прокачка квадрицепса, который у женщин и так более выражен, чем другие мышцы ног, чаще всего происходит за счет неправильной техники базовых упражнений.

«Чтобы правильно накачать ноги и сместить нагрузку с квадрицепсов, нужно правильно расставить акценты даже в базовых упражнениях. Первое — следить за техникой выполнения. Например, чтобы в выпадах минимально задействовать квадрицепс, не отставлять заднюю ногу сильно назад. Достаточно на небольшое расстояние поставить стопу на носок. При этом вес тела перенести на впереди стоящую ногу. Важно во время выполнения упражнения не распределять вес по центру, а работать только передней ногой», — заявила тренер.

Она также рекомендовала избегать изолирующих упражнений на квадрицепс. «Если нет цели увеличить переднюю поверхность бедра, откажитесь от такого упражнения, как разгибание голени в тренажере сидя», — посоветовала спикер.

Ранее Яблокова назвала упражнения, которые опасно выполнять полным людям. По ее словам, это бег и прыжковые упражнения.