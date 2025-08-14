Россия
Губернатор раскрыл новые данные о последствиях атак ВСУ на Белгород

В Белгороде от атак ВСУ пострадали ряд домов, машин и здание правительства
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Governor Of Belgorod Region Vyacheslav / Reuters

В Белгороде от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали ряд домов, машин и здание правительства. Новые данные о последствиях налета беспилотников раскрыл глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Как сообщил губернатор, из-за атак беспилотников повреждены кровли нескольких многоквартирных домов, частного дома и объекта торговли. По данным Baza, речь идет о городском рынке.

Сообщается, что в многоквартирном доме загорелся балкон одной из квартир, пожар уже потушили. Возгорание попало на видео. В рядом стоящей многоэтажке выбило окна на нескольких этажах. Кроме того, осколками посекло шесть легковых автомобилей местных жителей.

По информации Гладкова, по зданию правительства Белгородской области нанесли еще один удар, в результате которого были выбиты окна и поврежден фасад. Губернатор сообщал о попадании его кабинета под удар дронов.

Также появилась информация о ранении россиянки в результате удара дрона ВСУ по частному дому под Белгородом. Женщину госпитализировали. У нее диагностировали баротравму.

Об атаке ВСУ на Белгород стало известно утром в четверг, 14 августа. Сообщалось, что удар пришелся по центру города. Гладков во время пресс-конференции заявил, что областная столица подверглась атакам, каких еще не было в современной истории.

