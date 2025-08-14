Мир
11:07, 14 августа 2025Мир

Хуситы ударили по аэропорту Израиля

Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Nir Elias / Reuters

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Об этом заявил официальный представитель хуситов Яхья Сария в Telegram-канале.

«Ракетные войска Вооруженных сил Йемена провели провели операцию, в ходе которой атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" аэропорт Лод (Бен-Гурион — прим. «Ленты.ру») в Яффо (Тель-Авиве –— прим. «Ленты.ру»)», — сказано в заявлении.

По утверждению представителя хуситов, «цель операции была успешно достигнута», в результате чего работа аэропорта была временно приостановлена.

В апреле хуситы заявили об ударе по авианосцам Harry Truman и Carl Vinson, а также сопровождавшим их кораблям Военно-морских сил (ВМС) США.

