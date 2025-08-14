Индия захотела обсудить с властями России два важных вопроса

Bloomberg: Индия отправит в РФ делегацию, чтобы обсудить торговлю в рупиях

Стало известно, какие вопросы будут обсуждаться 20-21 августа в ходе визита в Россию индийской делегации. Соответствующую информацию опубликовало агентство Bloomberg.

Как рассказал западным журналистам анонимный индийский чиновник, одной из тем предстоящих переговоров станет торговля в рупиях. Второй вопрос касается соглашения о свободной торговле со странами Евразийского экономического союза. В связи с этим издание напомнило о недавних заявлениях Нью-Дели о том, что страны БРИКС не намерены проводить дедолларизацию, а обсуждают только трансграничные платежи.

По прогнозам S&P Global Ratings, тарифы президента США Дональда Трампа не смогут серьезно повлиять на экономический рост Индии, поскольку основные сегменты ее экономики, такие как фармацевтика и бытовая электроника, освобождены от пошлин. Что касается возможного отказа от российской нефти, то, по мнению аналитиков, такой шаг вынудит индийские НПЗ пойти на ряд невыгодных для них компромиссов.