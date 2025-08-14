Известный американский рэпер едва не погиб в ДТП

Известный американский рэпер Lil Pump едва не погиб в аварии

Известный американский рэпер Lil Pump едва не погиб в аварии. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Музыканта занесло на дороге в дождь. «Мне пришлось выбить окно, чтобы выбраться. Если бы нет, то я был бы мертв», — подчеркнул артист.

Ранее Lil Pump посетил Россию и признался в любви к стране и ее жителям. Позже он также опубликовал снимок с флагом России.

До этого сообщалось, что Lil Pump вместе с другими американскими рэперами слушали гимн России и песни Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Также им включали песню «Матушка-земля».