06:25, 14 августа 2025Культура

Известный американский рэпер едва не погиб в ДТП

Известный американский рэпер Lil Pump едва не погиб в аварии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Lil Pump

Lil Pump. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Известный американский рэпер Lil Pump едва не погиб в аварии. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Музыканта занесло на дороге в дождь. «Мне пришлось выбить окно, чтобы выбраться. Если бы нет, то я был бы мертв», — подчеркнул артист.

Ранее Lil Pump посетил Россию и признался в любви к стране и ее жителям. Позже он также опубликовал снимок с флагом России.

До этого сообщалось, что Lil Pump вместе с другими американскими рэперами слушали гимн России и песни Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Также им включали песню «Матушка-земля».

