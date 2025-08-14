Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:18, 14 августа 2025Ценности

Ким Кардашьян разрыдалась из-за неожиданного поступка Канье Уэста

Кардашьян разрыдалась из-за отказа Уэста лечить биполярное расстройство
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: In Whose Name? / YouTube

Американская телезвезда Ким Кардашьян разрыдалась из-за неожиданного поступка экс-супруга, рэпера Канье Уэста. Отрывком реалити The Kardashians делится Daily Mail.

В новом эпизоде шоу показали разговор разведенной пары, которая в тот момент еще находилась в браке. В ролике музыкант заявил, что уже пять месяцев не принимает медицинские препараты, прописанные ему из-за биполярного расстройства. «Твоя личность была другой несколько лет назад», — отреагировала на его отказ продолжать лечение плачущая Кардашьян.

Материалы по теме:
«Почему я не сделала этого раньше?» Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
«Почему я не сделала этого раньше?»Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
2 марта 2021
Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся Самая звездная пара планеты в ссоре из-за нервных срывов мечтавшего о президентстве рэпера
Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятсяСамая звездная пара планеты в ссоре из-за нервных срывов мечтавшего о президентстве рэпера
6 января 2021

«Я лучше умру, чем продолжу принимать таблетки. Либо они разрушат меня, либо я их. Они разрушают возможность думать вне рамок. Да, я мазохист. Знаешь, в чем плюс быть артистом с биполярным расстройством? Что бы ты не сделал, это назовут искусством», — высказался рэпер в видео.

В феврале Канье Уэст признался, что у него диагностировали аутизм. По словам музыканта, супруга Бьянка Цензори уговорила его обратиться к психиатру за консультацией, поскольку сомневалась в точности другого диагноза Канье — биполярного расстройства. «Она сказала, что я не похож на человека с биполяркой. И мы выяснили, что на самом деле у меня аутизм», — объяснил Уэст.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о готовности России к сделке по Украине

    Россиянам раскрыли причину боли в животе при идеальных анализах

    В Кремле оценили политическую волю Европы к диалогу

    Ким Кардашьян разрыдалась из-за неожиданного поступка Канье Уэста

    В США похвалили самый передовой российский оптоволоконный БПЛА

    Выступающую против цензуры организацию признали нежелательной в России

    Россия продлит запрет на экспорт бензина на сентябрь

    Жена Natan порассуждала о вине женщин в изменах мужей

    Устроенный педагогами «забив» учеников двух сельских школ сняли на видео

    Акинфеев ответил на критику тренера вратарей «Краснодара»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости