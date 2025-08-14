Ким Кардашьян разрыдалась из-за неожиданного поступка Канье Уэста

Кардашьян разрыдалась из-за отказа Уэста лечить биполярное расстройство

Американская телезвезда Ким Кардашьян разрыдалась из-за неожиданного поступка экс-супруга, рэпера Канье Уэста. Отрывком реалити The Kardashians делится Daily Mail.

В новом эпизоде шоу показали разговор разведенной пары, которая в тот момент еще находилась в браке. В ролике музыкант заявил, что уже пять месяцев не принимает медицинские препараты, прописанные ему из-за биполярного расстройства. «Твоя личность была другой несколько лет назад», — отреагировала на его отказ продолжать лечение плачущая Кардашьян.

«Я лучше умру, чем продолжу принимать таблетки. Либо они разрушат меня, либо я их. Они разрушают возможность думать вне рамок. Да, я мазохист. Знаешь, в чем плюс быть артистом с биполярным расстройством? Что бы ты не сделал, это назовут искусством», — высказался рэпер в видео.

В феврале Канье Уэст признался, что у него диагностировали аутизм. По словам музыканта, супруга Бьянка Цензори уговорила его обратиться к психиатру за консультацией, поскольку сомневалась в точности другого диагноза Канье — биполярного расстройства. «Она сказала, что я не похож на человека с биполяркой. И мы выяснили, что на самом деле у меня аутизм», — объяснил Уэст.