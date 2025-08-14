Экономика
09:38, 14 августа 2025Экономика

Китай и Индия собрались возобновить торговлю в Гималаях

Bloomberg: Китай и Индия готовятся возобновить приграничную торговлю в Гималаях
Дмитрий Воронин

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Китай и Индия выразили готовность к возобновлению приграничной торговли товарами местного производства, прерванной пять лет назад. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.

В МИД КНР уточнили, что Пекин «готов активизировать взаимодействие и координацию с Индией» по этому вопросу, поскольку его решение «играет важную роль в улучшении жизни жителей приграничных районов двух стран».

Как напоминает агентство, стороны более трех десятилетий торговали специями, коврами, мебелью, кормом для скота, керамикой, лекарственными растениями, электроприборами и шерстью через специальные пункты на границе протяженностью почти 3,5 тысячи километров в Гималаях.

Предназначенные для таких сделок точки были закрыты в начале пандемии, совпавшей по срокам с резким ухудшением отношений между странами из-за столкновений на границе, являющейся спорной уже более полувека.

Осенью 2024 года в Индии заявили о достижении соглашения с КНР, позволяющего возобновить патрулирование границ. Недавно также стало известно, что на фоне давления администрации президента США Дональда Трампа, связанного с торговыми пошлинами, индийский премьер Нарендра Моди посетит Китай в конце августа впервые с 2019 года.

