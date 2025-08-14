Китай запустил очередную партию интернет-спутников

Китай запустил очередную партию низкоорбитальных интернет-спутников. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Ракета Long March-5B с верхней ступенью Yuanzheng-2 и восьмой партией спутников Guowang стартовала с космодрома Вэньчан провинции Хайнань в среду, 13 августа, в 09:43 по московскому времени.
Подробностей о состоявшемся пуске китайская сторона не сообщает.
В апреле Китай запустил третью партию спутников для доступа в интернет Guowang, которая может стать конкурентом американской системы Starlink.
По планам компании China Satellite Network Group, группировка Guowang должна включать около 13 тысяч космических аппаратов.