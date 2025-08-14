Наука и техника
16:24, 14 августа 2025Наука и техника

Китай запустил очередную партию интернет-спутников

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Guo Cheng / Globallookpress.com

Китай запустил очередную партию низкоорбитальных интернет-спутников. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Ракета Long March-5B с верхней ступенью Yuanzheng-2 и восьмой партией спутников Guowang стартовала с космодрома Вэньчан провинции Хайнань в среду, 13 августа, в 09:43 по московскому времени.

Подробностей о состоявшемся пуске китайская сторона не сообщает.

В апреле Китай запустил третью партию спутников для доступа в интернет Guowang, которая может стать конкурентом американской системы Starlink.

По планам компании China Satellite Network Group, группировка Guowang должна включать около 13 тысяч космических аппаратов.

