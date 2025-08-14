Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:41, 14 августа 2025Бывший СССР

Командование ВСУ начали экстренно выводить за пределы Славянска

Поддубный: Командование ВСУ начали экстренно выводить за пределы Славянска в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали экстренно выводить за пределы Славянска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

По его словам, это произошло по причине прорыва российских войск у Доброполья. При этом, отметил Поддубный, у ВСУ нет «безопасного тыла».

«Тыловые коммуникации боевиков киевского режима продолжают рваться. И это большой успех российских частей и соединений. Попытки противника стабилизировать ситуацию на добропольском участке фронта не приносят результата», — добавил военкор.

Ранее стало известно о самом большом суточном продвижении ВС России за год. 12 августа под контроль армии РФ перешло 110 квадратных километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Президент России дал первый комментарий о саммите

    Девять женщин попали в сети двух сутенеров в российском городе

    Бывший вратарь «Спартака» предрек будущее Сафонова после прихода в ПСЖ украинца

    Военкор рассказал про новый прорыв в Харьковской области

    Появились новые подробности в деле квир-блогера о расправе над российским активистом

    Раскрыта личность скупавшего девственность российских школьниц брокера

    Командование ВСУ начали экстренно выводить за пределы Славянска

    Банк России заявил о росте внешнего долга

    Названа экономическая дилемма России перед саммитом на Аляске

    В Подмосковье кобра заползла в рюкзак к женщине и укусила ее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости