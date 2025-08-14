Поддубный: Командование ВСУ начали экстренно выводить за пределы Славянска в ДНР

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали экстренно выводить за пределы Славянска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

По его словам, это произошло по причине прорыва российских войск у Доброполья. При этом, отметил Поддубный, у ВСУ нет «безопасного тыла».

«Тыловые коммуникации боевиков киевского режима продолжают рваться. И это большой успех российских частей и соединений. Попытки противника стабилизировать ситуацию на добропольском участке фронта не приносят результата», — добавил военкор.

Ранее стало известно о самом большом суточном продвижении ВС России за год. 12 августа под контроль армии РФ перешло 110 квадратных километров.