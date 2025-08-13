Мир
15:55, 13 августа 2025
Мир

На Западе заявили о самом большом суточном продвижении ВС России за год

ISW: ВС России 12 августа установили рекорд по продвижению за сутки в зоне СВО
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске установили рекорд по продвижению за сутки в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Sweden Herald со ссылкой на данные Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Уточняется, что 12 августа армия РФ совершила самое крупное наступление за год. За сутки под контроль российских подразделений, по информации ISW, перешло 110 квадратных километров.

«В последние месяцы на продвижение в таком темпе обычно уходило пять-шесть дней. Но в последние недели армия России ускорила темп», — говорится в публикации.

В сентябре 2024 года в США заявили о самом большом продвижении ВС России в зоне СВО с 2022 года. Сообщалось, что за август 2024-го под контроль российских военных перешли 477 квадратных километров.

    Все новости