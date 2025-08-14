Наука и техника
В России запустили выпуск защищенных компьютеров

«Ростех» запустил серийное производство защищенных компьютеров
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lazy_Bear / Shutterstock / Fotodom

Госкорпорация «Ростех» запустила серийное производство защищенных компьютеров. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

Производством персональных компьютеров (ПК) занимается входящий в «Ростех» холдинг «Росэла». Линейка состоит из ноутбуков, панельных и планшетных компьютеров. В компании отметили, что устройства пригодятся на предприятиях с экстремальными условиями эксплуатации, в энергетике, а также у силовых ведомств.

В «Росэле» рассказали, что каждый аппарат проходит серьезные испытания. Так, компьютеры могут работать при температурах от −40 до +70 градусов. Эксплуатационную надежность отечественной продукции подтвердили в зоне боевых действий и районах Крайнего Севера.

«В наших новых компьютерах используется отечественная программно-аппаратная платформа. В ее состав входит BIOS российской разработки и отечественный модуль доверенной загрузки», — подчеркнули в «Росэле». В холдинге заявили, что их продукты направлены на укрепление технологического суверенитета России и помогут импортозаместить зарубежные аналоги.

В июне госкорпорация «Ростех» разработала миниатюрный компьютер на базе процессора «Эльбрус-2С3». Чип имеет встроенное графическое ядро, ПК поддерживает до 8 гигабайт оперативной памяти и накопители емкостью до 60-480 гигабайт.

