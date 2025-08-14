Путешествия
МАК опроверг предварительные итоги крушения Ан-24 в Приамурье

МАК: Предварительного отчета о крушении Ан-24 в Приамурье еще нет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Межгосударственный авиационный комитет (МАК), занимающийся установлением причин крушения пассажирского Ан-24 в Приамурье, опроверг появившиеся в соцсетях данные, будто уже были оглашены предварительные итоги катастрофы. На самом деле, отчета еще нет, заявили в пресс-службе комитета, передает ТАСС.

«Предварительный отчет еще готовится», — указано в сообщении. В МАК подчеркнули, что на подготовку подобного отчета ухдит не менее месяца.

Ранее предварительную версию случившегося раскрыл Telegram-канал Shot. Якобы пилоты разбившегося в июле в Амурской области самолета Ан-24 могли перепутать высоту и лететь на 600 метров ниже необходимого уровня. В результате во время выполнения разворота самолет столкнулся с кронами деревьев и упал.

