Мать Тимати перерезала пуповину внучке и оскандалилась

Перерезавшая пуповину внучке мать Тимати Симона пожелала счастья хейтерам

Мать рэпера Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, Симона высказалась о скандале вокруг фото с рождения внучки. Об этом она написала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Недовольство пользователей в соцсетях вызвал снимок, на котором мать артиста перерезает пуповину ребенку.

«Дорогие мои "злобные зрители", для того, чтобы понять других, иногда требуется целая жизнь, внутренняя работа и интеллект. Выпустив дозу "яда", вы стали чуточку добрее и удовлетвореннее на короткое время, согласитесь, это же здорово, когда тебя "отпускает"!» — написала она, также пожелав хейтерам «здоровья, добра и мудрости».

Ранее Тимати подтвердил рождение дочери трогательным постом. У артиста и его возлюбленной Валентины Ивановой родилась дочь, девочке дали имя Эмма.