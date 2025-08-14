Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:27, 14 августа 2025Интернет и СМИ

МЧС опровергло сообщение о введении ультразвуковой системы на кораблях Черноморского флота

МЧС опровергло информацию о введении ультразвуковой системы на кораблях ЧФ ВМФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Информация о введении ультразвуковой системы противодействия на кораблях Черноморского флота не соответствует действительности. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Крым в Telegram-канале.

В сети стала распространяться информация от имени МЧС России о введении новой ультразвуковой системы противодействия беспилотным надводным аппаратам. Система якобы предназначена для стабилизации оперативной обстановки в акватории Черного моря. Отмечается, что в период эксплуатации и испытаний жители могут испытывать временные ощущения дискомфорта, вызванные воздействием низкочастотных звуковых волн.

МЧС назвало фейком распространяемое сообщение. «В сети интернет распространяется недостоверная информация от имени МЧС России о введении новой ультразвуковой системы противодействия на кораблях Черноморского флота. Доверяйте только официальным источникам информации», — говорится в сообщении ведомства.

На сайте Министерства обороны РФ также нет никакой информации о введении новой системы на кораблях Черноморского флота.

В распространяемом фейковом сообщении также содержатся ошибки: отмечается, что новая установка ультразвуковая, а позже говорится о низкочастотных колебаниях, что не соответствует ультразвуку, так как он относится к высокочастотным колебаниям.

В сети не первый раз распространяются ложные сообщения о ситуации в регионе. Так, украинские ресурсы публиковали новости о якобы перекрытии всех дорог Крыма на период с 13 до 18 августа. Минтранс республики 13 августа опроверг данную информацию, призвал не распространять недостоверные сведения и проверять все в официальных источниках. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев также опроверг заявления о заражении радиацией рыб.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали несколько раундов общения Путина и Трампа

    Условия схлопывания котла в Красноармейске назвали

    В Кремле раскрыли детали подготовки к встрече Путина и Трампа

    Украина разработала ракеты для ударов вглубь России

    Россиянам назвали главный признак подходящей для школы формы

    Украина усилила одно направление бойцами «Азова»

    Выросшему товарообороту России и США предсказали сохранение невысоких уровней

    В России захотели упростить визовый режим с четырьмя странами Африки

    Отказавшегося от гражданства России миллиардера вынудили летать лоукостерами

    iPhone 16 Plus рекордно подешевел в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости