МЧС опровергло сообщение о введении ультразвуковой системы на кораблях Черноморского флота

МЧС опровергло информацию о введении ультразвуковой системы на кораблях ЧФ ВМФ

Информация о введении ультразвуковой системы противодействия на кораблях Черноморского флота не соответствует действительности. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Крым в Telegram-канале.

В сети стала распространяться информация от имени МЧС России о введении новой ультразвуковой системы противодействия беспилотным надводным аппаратам. Система якобы предназначена для стабилизации оперативной обстановки в акватории Черного моря. Отмечается, что в период эксплуатации и испытаний жители могут испытывать временные ощущения дискомфорта, вызванные воздействием низкочастотных звуковых волн.

МЧС назвало фейком распространяемое сообщение. «В сети интернет распространяется недостоверная информация от имени МЧС России о введении новой ультразвуковой системы противодействия на кораблях Черноморского флота. Доверяйте только официальным источникам информации», — говорится в сообщении ведомства.

На сайте Министерства обороны РФ также нет никакой информации о введении новой системы на кораблях Черноморского флота.

В распространяемом фейковом сообщении также содержатся ошибки: отмечается, что новая установка ультразвуковая, а позже говорится о низкочастотных колебаниях, что не соответствует ультразвуку, так как он относится к высокочастотным колебаниям.

В сети не первый раз распространяются ложные сообщения о ситуации в регионе. Так, украинские ресурсы публиковали новости о якобы перекрытии всех дорог Крыма на период с 13 до 18 августа. Минтранс республики 13 августа опроверг данную информацию, призвал не распространять недостоверные сведения и проверять все в официальных источниках. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев также опроверг заявления о заражении радиацией рыб.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».