«Момент максимального давления» на Зеленского за последние шесть лет описали

Экс-дипломат Ярабик: США пользуются слабым положением Зеленского
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с «моментом максимального давления» внутри Украины и вне ее, в Вашингтоне используют это. Об этом заявил бывший европейский дипломат Балаж Ярабик для газеты The Financial Times (FT).

«Это момент максимального давления. Мое предположение состоит в том, что американцы осознают, что сейчас момент слабости для Зеленского, и используют это, когда это так им необходимо», — заявил он.

Газета также описывает, что помимо давления со стороны Вашингтона, Зеленский переживает момент одного из острых внутриполитических кризисов в стране за время своего правления — попытка ограничить деятельность антикоррупционных ведомств, созданных после смены власти в 2014 году.

Ранее The Wall Street Journal писало, что президент США Дональд Трамп опасался срыва переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за Владимира Зеленского.

