08:36, 14 августа 2025Мир

Раскрыты опасения Трампа из-за Зеленского перед саммитом на Аляске

WSJ: Трамп опасался, что Зеленский мог сорвать переговоры с Путиным на Аляске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп опасался, что украинский лидер Владимир Зеленский мог сорвать переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным источника издания, в ходе телефонного разговора с Трампом 10 августа канцлер Германии Фридрих Мерц настаивал на необходимости участия Зеленского в предстоящем саммите, однако американский лидер отверг это предложение.

«Трамп выразил обеспокоенность тем, что приглашение Зеленского на раннем этапе может сорвать переговоры», — заявил собеседник WSJ, знакомый с содержанием беседы.

Ранее Трамп заявил, что Россию ждут «очень серьезные последствия» от США, если в пятницу в ходе его встрече с Путиным на Аляске не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине.

Встреча Трампа с Путиным пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

    Все новости