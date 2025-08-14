Силовые структуры
19:38, 14 августа 2025

Мошенники начали массово приглашать россиян в суды

Мосгорсуд предупредил россиян о рассылке фейковых приглашений в присяжные
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Россияне подверглись массовой рассылке фейковых уведомлений с приглашением стать присяжным заседателем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

По данным суда, поддельные уведомления поступают получателям на электронную почту. Там же содержатся дата судебного заседания, номер дела и ссылка, по которой мошенники просят перейти.

При этом отправители угрожают, что в случае неявки на заседание без уважительной причины россиянин будет нести административную и уголовную ответственность. В суде предупредили, что они никогда не используют электронные формы для подтверждения участия присяжных и тем более не просят переходить по ссылкам.

Ранее пожилая жительница Калининграда преодолела более тысячи километров, чтобы отдать мошенникам 17 миллионов рублей.

