Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Ильин: В выходные в столице до плюс 25 градусов Цельсия

В пятницу, 15 августа, а также в выходные, 16 и 17 августа, в Москве ожидается потепление, рассказал «Вечерней Москве» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В пятницу и субботу дневная температура поднимется до плюс 23-25 градусов. В эти дни ожидается переменная облачность с возможными кратковременными дождями, причем осадки будут более вероятны на западе города, а не в центре и восточных районах. Ночью температура опустится до плюс 10-12 градусов, а по области местами до плюс 6-8 градусов. Ветер сначала будет западным, затем сменится на юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 17 августа, температура останется примерно на том же уровне — плюс 10-12 градусов. Днем из-за прохождения холодного атмосферного фронта ожидается похолодание: в Москве температура составит плюс 19-21 градус, по области — от плюс 16 до плюс 21 градуса. Возможен небольшой дождь с прояснениями, ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что в конце текущей недели в Москве вновь ожидаются осадки.