Москву вновь накроют дожди

Синоптик Шувалов: В конце недели в Москву вновь придут дожди

В конце текущей недели в Москве вновь ожидаются осадки. О возвращении дождей в столицу предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает RT.

По словам синоптика, в течение недели в Москве будет наблюдаться солнечная погода и температура воздуха плюс 22-плюс 24 градуса. В субботу, 16 августа, столбики термометров поднимутся до 25 градусов тепла, однако в воскресенье, 17 августа, снова похолодает.

«В воскресенье понижение температуры и дожди придут в столицу: до плюс 20 градусов Цельсия и кратковременные дожди», — рассказал Шувалов.

Ранее в департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы заявили, что июль может стать самым дождливым месяцем для Москвы за последние 50 лет. В ведомстве отметили, что тропические ливни стали проблемой для города.