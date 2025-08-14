Интернет и СМИ
07:31, 14 августа 2025

Мужчина элегантно отомстил ленивому курьеру службы доставки

Фото: Unsplash

Пользователь Reddit с ником DeusIntus рассказал о том, как элегантно отомстил нерадивому курьеру службы доставки DHL. По словам мужчины, в назначенное время тот позвонил в квартиру по домофону снизу, чтобы ему открыли дверь в подъезд, но на этаже так и не появился.

«Я, выскочивший из душа, мокрый и в халате, ждал его у двери минут десять. Всякое бывает: может, у него есть другие доставки в здании или он не может найти мою квартиру. Я был спокоен, пока не увидел уведомление на своем смартфоне: "Не удалось доставить посылку, потому что вас не было дома". Я моментально сбежал вниз в шлепанцах и халате. Но грузовик уже уехал», — рассказал автор.

Поднимаясь обратно, DeusIntus понял, почему курьер решил не доставлять груз. Он увидел неработающий лифт, над починкой которого корпели рабочие, и решил, что подниматься пешком на третий этаж в квартиру автора он не хочет. Тогда не получивший свой заказ мужчина решил отомстить ленивому курьеру, заказав повторную доставку.

«Один из вариантов — вернуться на следующий день и оставить посылку у соседа. Я написал всем и нашел человека, который мог бы быть дома весь завтрашний день, чтобы забрать ее... на восьмом этаже. А лифт не починят до следующей недели. Наслаждайся лестницей, придурок», — заключил автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как она наказала коллегу, постоянно воровавшего у нее обеды из офисного холодильника. Выбранный ею способ мести восхитил других посетителей портала.

