Мясников описал подъем на Эльбрус словами «многие в моем возрасте до туалета не доходят»

Врач Мясников заявил, что совершил восхождение на гору Эльбрус

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что совершил восхождение на Эльбрус. Подробности он раскрыл в своем Telegram-канале.

Мясников заявил, что он и вся его команда поднялись на вершину 14 августа. Он добавил, что столкнулся со сложными метеорологическими условиями, а именно с сильным ветром. Телеведущий также отметил, что его дважды сдувало, а прямо на его глазах с крутого склона сдуло девушку, однако ее успел спасти гид.

«Многие в моем возрасте до туалета не доходят. Встал и пошел!» — описал подъем на гору Мясников.

Ранее Мясников признался, что не понимает людей, которые не читают книги. Он заявил, что это занятие способно сделать человека умнее. Контент из соцсетей же врач назвал информацией, вредной для интеллекта.

До этого доктор рассказал о встрече с НЛО. По его словам, два необычных светящихся объекта он увидел во время похода в Хакасии.