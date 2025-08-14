ТАСС: На Аляске появились посвященные встрече Путин и Трампа сувениры

На Аляске появились сувениры, посвященные встрече президента России Владимира Путин и главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Ряд крупнейших сувенирных магазинов Анкориджа готовится представить продукцию, посвященную запланированной на 15 августа встрече лидеров стран, сообщили сотрудники и владельцы.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что официальные лица США и России перед встречей Трампа и Путина на Аляске обсуждают сделку, которая остановит конфликт на Украине по нынешним линиям фронта. Предполагается, что Россия оставит за собой контроль над частями Херсонской и Запорожской областей Украины.