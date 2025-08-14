На британской базе произошел «серьезный ядерный инцидент»

На военно-морской базе в Шотландии произошел ядерный инцидент класса А

На военно-морской базе «Клайд» в Шотландии в первом квартале 2025 года произошел серьезный ядерный инцидент категории «А», сообщает The Telegraph со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

Категория «А» означает наличие фактического или высокого потенциала радиоактивного выброса в окружающую среду. База является основной для размещения всех британских подводных лодок, включая суда класса Vanguard с ядерным вооружением Trident. На «Клайде» уже ранее фиксировались инциденты подобного уровня — два случая в 2006-2007 годах и один в 2023 году.

Также известно, что 9 августа на военно-морской базе в Коулпорте произошла утечка трития. Причиной инцидента стала неисправность более 1,5 тысячи устаревших водопроводных труб на территории базы, вследствие чего в окружающую среду попали радиоактивные отходы с небольшим содержанием вещества. По данным Шотландского агентства по охране окружающей среды, уровень радиации не угрожает здоровью населения.

Ранее ученые выявили повышенное содержание трития в дальневосточной морской воде Приморского края после сбросов с японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1».