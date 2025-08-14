Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:12, 14 августа 2025Силовые структуры

На Украине поражены четыре предприятия по производству ракет «Сапсан»

ФСБ и МО РФ поразили на Украине 4 предприятия по производству ракет «Сапсан»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / Global Look Press

Федеральная служба безопасности (ФСБ) вместе с Минобороны России провели операцию, в ходе которой на Украине были поражены четыре предприятия по производству комплекса дальнобойных ракет «Сапсан». Два из них расположены в Павлограде Днепропетровской области и два — в городе Шостке Сумской области, отмечено в материалах ФСБ, передает ТАСС.

В документах уточняется, что атаке подверглись Павлоградский химический завод, Павлоградский механический завод, Шосткинский завод «Звезда» и Шосткинский государственный научно-исследовательский институт химических продуктов.

По этим объектам ВС РФ нанесли огневые поражения, это доказывают снимки со спутников, технические средства и данные из открытых источников.

Согласно материалам, в 2024 году ФСБ получила информацию о старте производства на объектах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов. Они могут бить вглубь РФ на 500-750 километров. Выяснилось, что Киев тайно развивал ракетную программу, опираясь на оставшиеся со времен Советского Союза технологии. В итоге эти планы удалось сорвать.

По данным ведомства, Украина планировала удары ракетами «Сапсан» вглубь России с разрешения НАТО. Москва и Минск теоретически попадали в радиус поражения комплексом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла ущерб Украины от операции по срыву производства «Сапсанов»

    ВСУ ударили по центру столицы региона России

    Нехватку сотрудников в санаториях России оценили

    МВД разъяснило данные о возможном запрете одного опасного аксессуара для авто

    Раскрыты опасения Трампа из-за Зеленского перед саммитом на Аляске

    Раскрыты планы Украины по созданию ракетных комплексов «Сапсан» для ударов вглубь России

    Мерзкие туалетные привычки жениха заставили женщину задуматься о разрыве помолвки

    Стало известно о странном поведении Зеленского в разговоре с Трампом

    Зеленский записал видеообращение к Соловьеву

    Бывший посол США раскритиковал позицию Трампа перед встречей с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости