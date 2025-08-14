На Украине поражены четыре предприятия по производству ракет «Сапсан»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) вместе с Минобороны России провели операцию, в ходе которой на Украине были поражены четыре предприятия по производству комплекса дальнобойных ракет «Сапсан». Два из них расположены в Павлограде Днепропетровской области и два — в городе Шостке Сумской области, отмечено в материалах ФСБ, передает ТАСС.

В документах уточняется, что атаке подверглись Павлоградский химический завод, Павлоградский механический завод, Шосткинский завод «Звезда» и Шосткинский государственный научно-исследовательский институт химических продуктов.

По этим объектам ВС РФ нанесли огневые поражения, это доказывают снимки со спутников, технические средства и данные из открытых источников.

Согласно материалам, в 2024 году ФСБ получила информацию о старте производства на объектах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов. Они могут бить вглубь РФ на 500-750 километров. Выяснилось, что Киев тайно развивал ракетную программу, опираясь на оставшиеся со времен Советского Союза технологии. В итоге эти планы удалось сорвать.

По данным ведомства, Украина планировала удары ракетами «Сапсан» вглубь России с разрешения НАТО. Москва и Минск теоретически попадали в радиус поражения комплексом.