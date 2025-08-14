Названы возможные для смягчения санкции Евросоюза в отношении России

Политолог Коньков допустил смягчение антироссийских санкций в сфере энергетики

Россия не пойдет на поводу Европейского союза (ЕС) в отношении возможного послабления санкций, заявил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Так в беседе с «Лентой.ру» политолог прокомментировал информацию о том, что власти ЕС рассматривают ослабление санкций. Коньков также назвал возможные для смягчения сферы.

«Я думаю, что в первую очередь европейцам интересно то, что может быть связано с энергетикой, с логистикой. С другой стороны, Россия будет обуславливать любые такого рода послабления. Россия не будет идти на поводу европейских государств», — считает Коньков.

Политолог отметил, что Москва будет иметь свое мнение относительно решения Евросоюза.

России будут интересны финансовые вещи, то, что связано с банковскими транзакциями, с инструментами, которые сегодня блокируют возможности для российских финансовых учреждений Александр Коньков доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ

Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленные источники в европейском сообществе сообщил, что Евросоюз рассматривает ослабление санкций против России в случае прекращения огня на Украине.

