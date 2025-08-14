Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:00, 14 августа 2025РоссияЭксклюзив

Названы возможные для смягчения санкции Евросоюза в отношении России

Политолог Коньков допустил смягчение антироссийских санкций в сфере энергетики
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Россия не пойдет на поводу Европейского союза (ЕС) в отношении возможного послабления санкций, заявил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Так в беседе с «Лентой.ру» политолог прокомментировал информацию о том, что власти ЕС рассматривают ослабление санкций. Коньков также назвал возможные для смягчения сферы.

«Я думаю, что в первую очередь европейцам интересно то, что может быть связано с энергетикой, с логистикой. С другой стороны, Россия будет обуславливать любые такого рода послабления. Россия не будет идти на поводу европейских государств», — считает Коньков.

Политолог отметил, что Москва будет иметь свое мнение относительно решения Евросоюза.

России будут интересны финансовые вещи, то, что связано с банковскими транзакциями, с инструментами, которые сегодня блокируют возможности для российских финансовых учреждений

Александр Коньковдоцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ

Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленные источники в европейском сообществе сообщил, что Евросоюз рассматривает ослабление санкций против России в случае прекращения огня на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США временно отменили ряд антироссийских санкций. Что известно о сроках и причинах такого решения Белого дома?

    Названа имеющая допуски на полеты между Россией и Аляской авиакомпания

    Российский боец рассказал о ликвидации афроамериканского наемника ВСУ

    Назван способ преодолеть дефицит воды в Донбассе

    Названы возможные для смягчения санкции Евросоюза в отношении России

    Девушка задумалась о расставании с бойфрендом после неожиданной находки в его шкафу

    Алаудинов раскрыл маневр ВСУ для отвлечения российских войск

    В российском регионе отразили атаку украинских БПЛА

    Российский штурмовик разошелся с бойцами ВСУ после рукопашного боя

    В России высказались об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости