Нехватку сотрудников в санаториях России оценили

«Ъ»: Санаториям в России не хватает 30–40 % сотрудников

Почти всем работающим в России санаториям не хватает сотрудников, пишет «Коммерсантъ». Согласно оценке Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ), которая приводится в материале, дефицит кадров в отрасли сейчас составляет от 30 до 40 процентов.

По словам медицинского директора АОТ Михаила Данилова, речь идет прежде всего о среднем медперсонале, врачах узкой специализации, работниках питания. Труднее всего найти врачей — аллергологов, эндокринологов и иммунологов, отмечает гендиректор сети «Плаза СПА» Марина Азарова. В «Васта Отель Менеджмент» подчеркивают, что санаториям требуется больше сотрудников, чем гостиницам, а количество откликов на вакансии за последний год сократилось втрое, до двух-трех кандидатов на одну позицию.

Решать проблему с нехваткой кадров санатории стремятся, повышая зарплаты, из-за чего расходы на персонал выросли с прежних 30 до более чем 40 процентов, рассказала партнер CMWP Марина Мережко, а также привлекая работников из дальнего зарубежья — Индии и стран Юго-Восточной Азии и автоматизируя процессы за счет использования бесконтактное заселения, заказа услуг и прочего, говорится в статье.

В начале августа стало известно, что Минтруд России вынес на общественное обсуждение проект приказа, запрещающего брать на работу в ряде сфер иностранцев из визовых стран, не знающих русского языка. Указывалось, что мера, в случае вступления в силу, коснется преимущественно квалифицированных кадров из Китая, Индия, Турция, и ряда других государств.