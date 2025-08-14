Россиянам предложили провести неприличный социальный эксперимент с участием мигрантов

Член СПЧ Кабанов предложил провести эксперимент и изучить телефоны мигрантов

Россияне могут провести социальный эксперимент и изучить содержимое телефонов мигрантов, которые едут с ними на соседних местах в общественном транспорте. Такую идею предложил в Telegram член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

По словам Кабанова, ему известно, что чаще всего мигранты в транспорте смотрят кадры подпольных MMA-боев либо расправ над «неверными в Сирии», а также посещают сайты и сообщества радикальных организаций. «Те, кто не верит, в качестве социального эксперимента может попробовать посмотреть, что на экране телефона у ваших соседей мигрантов в транспорте», — заявил он.

При этом общественник отметил, что подобный эксперимент является неприличным.

Ранее Кабанов заявил о намерении мигрантов «выдавить» россиян.