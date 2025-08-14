Россиянам предложили провести неприличный социальный эксперимент с участием мигрантов

Россияне могут провести социальный эксперимент и изучить содержимое телефонов мигрантов, которые едут с ними на соседних местах в общественном транспорте. Такую идею предложил в Telegram член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.
По словам Кабанова, ему известно, что чаще всего мигранты в транспорте смотрят кадры подпольных MMA-боев либо расправ над «неверными в Сирии», а также посещают сайты и сообщества радикальных организаций. «Те, кто не верит, в качестве социального эксперимента может попробовать посмотреть, что на экране телефона у ваших соседей мигрантов в транспорте», — заявил он.
Материалы по теме:
«Рубить сук, на котором сидит экономика»Что на самом деле происходит с мигрантами в России и почему страна от них не откажется?
23 июня 2025
«Их отношение к стране только ухудшится»Детей мигрантов не возьмут в школы без знания русского. К чему это приведет?
12 декабря 2024
«Хозяин спросил, не террористка ли она»Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
1 июля 2024
При этом общественник отметил, что подобный эксперимент является неприличным.
Ранее Кабанов заявил о намерении мигрантов «выдавить» россиян.