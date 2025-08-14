Невестка Валерии попала в ДТП в центре Москвы

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина попала в ДТП в Москве

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина сообщила, что попала в ДТП по дороге в один из ресторанов Москвы. Об этом девушка написала в личном Telegram-канале.

«Водитель другой машины задел нам перед, когда перестраивался. Ущерб, к счастью, минимальный — только немного поцарапан бампер, но сама ситуация…» — рассказала Шульгина.

По словам Лианы, обошлось без пострадавших, однако она испытала сильный стресс. Девушка отметила, что авария произошла в трудный для нее день — первую годовщину смерти ее собаки, йоркширского терьера по кличке Тэрри, который прожил в семье 15 лет.

