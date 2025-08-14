Обнимающий и целующий супругу бывший мэр российского города попал на видео

Суд продлил срок ареста экс-мэру Сочи Копайгородскому и его супруге

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился со своей супругой Яниной в зале заседаний Мещанского суда Москвы, где рассматривалось ходатайство о продлении срока их ареста. В пресс-службе предоставили «Ленте.ру» видео из суда.

На кадрах экс-мэр обнимает и целует жену, они находятся в стеклянном «аквариуме» под присмотром конвоя.

Супруги содержатся в разных СИЗО, но они встретились в суде. Им продлили срок ареста: Копайгородскому на 1 месяц 7 суток, его супруге на 2 месяца 27 суток. Суд отказался смягчать им меру пресечения.

По версии следствия, экс-мэр и его жена похитили имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей. Также в ноябре 2023 года Копайгородский через жену получил от предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей.

Янине в апреле предъявили обвинение по трем эпизодам статьи о посредничестве во взяточничестве.