Политик призвал запретить сосать соски за рулем

В Бахрейне стали замечать взрослых людей, сосущих соски за рулем

Глава комитета парламента Бахрейна по международным отношениям, обороне и национальной безопасности Хассан Ибрагим призвал запретить взрослым людям сосать соски. Об этом сообщает издание The Indian Express.

Политик заявил, что получает множество жалоб от граждан, которые стали замечать водителей, сидящих за рулем с соской во рту. Он рекомендовал Министерству внутренних дел страны начать расследование.

Это не просто странно, это нарушение общественной морали. Люди сообщали, что видели взрослых мужчин и женщин, которые сидели за рулем или стояли на светофоре с соской во рту. Эта мода, пришедшая из-за рубежа, теперь проникает и в наше общество Хассан Ибрагим депутат парламента Бахрейна

Мода на соски для взрослых появилась в Китае. Ее приверженцы считают, что соски помогают справляться со стрессом и лучше спать.

