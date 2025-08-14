Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:00, 14 августа 2025Из жизни

Политик призвал запретить сосать соски за рулем

В Бахрейне стали замечать взрослых людей, сосущих соски за рулем
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: C.J. Burton / Getty Images

Глава комитета парламента Бахрейна по международным отношениям, обороне и национальной безопасности Хассан Ибрагим призвал запретить взрослым людям сосать соски. Об этом сообщает издание The Indian Express.

Политик заявил, что получает множество жалоб от граждан, которые стали замечать водителей, сидящих за рулем с соской во рту. Он рекомендовал Министерству внутренних дел страны начать расследование.

Это не просто странно, это нарушение общественной морали. Люди сообщали, что видели взрослых мужчин и женщин, которые сидели за рулем или стояли на светофоре с соской во рту. Эта мода, пришедшая из-за рубежа, теперь проникает и в наше общество

Хассан Ибрагимдепутат парламента Бахрейна
Материалы по теме:
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять?Отвечают психологи
1 августа 2022
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022

Мода на соски для взрослых появилась в Китае. Ее приверженцы считают, что соски помогают справляться со стрессом и лучше спать.

Ранее сообщалось, что, согласно новому исследованию Техасского университета в Остине, ежедневные физические нагрузки помогают лучше спать. Даже короткие прогулки или перерывы на разминку улучшают ночной отдых и поднимают настроение на следующий день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы все заплатим цену». Путин допустил, что заключит сделку с Трампом на Аляске. Что о ней известно?

    Опровергнут смертельный миф об артериальном давлении

    Российским экспортерам разрешили оставлять всю валюту себе

    Поедающих водоросли коров заметили в России

    Власти назвали фейком сообщения об эвакуации Белгорода

    На Западе раскрыли планы ЕС свергнуть правительства в Венгрии, Словакии и Сербии

    56-летняя Дженнифер Лопес порадовала фанатов фото в кружевных колготках

    Момент удара беспилотника ВСУ по «Белгород-Арене» попал на видео

    Овечкин высказался о переговорах Путина и Трампа

    Армения и США договорились с Ираном по одному вопросу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости