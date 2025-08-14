Силовые структуры
17:55, 14 августа 2025Силовые структуры

По делу о пытках российских военнопленных вынесен приговор

Начальник Сумского СИЗО Яковлев получил 13 лет заочно за пытки военнопленных РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Курский областной суд вынес заочный приговор начальнику СИЗО города Сумы гражданину Украины Игорю Яковлеву за пытки военнопленных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.

Подсудимый признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного статьей 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленными»). Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что Яковлев умышленно допустил в отношении военнопленных и мирного жителя посягательства на физическую неприкосновенность, подверг их жестокому обращению и насилию со стороны сотрудников СБУ и Национальной гвардии Украины.

Осужденный находится в федеральном и международном розыске, выдана санкция на его арест. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что на территории Сумской области Украины продолжают оставаться 30 вывезенных жителей Курской области.

