По делу о пытках российских военнопленных вынесен приговор

Начальник Сумского СИЗО Яковлев получил 13 лет заочно за пытки военнопленных РФ

Курский областной суд вынес заочный приговор начальнику СИЗО города Сумы гражданину Украины Игорю Яковлеву за пытки военнопленных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.

Подсудимый признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного статьей 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленными»). Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что Яковлев умышленно допустил в отношении военнопленных и мирного жителя посягательства на физическую неприкосновенность, подверг их жестокому обращению и насилию со стороны сотрудников СБУ и Национальной гвардии Украины.

Осужденный находится в федеральном и международном розыске, выдана санкция на его арест. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что на территории Сумской области Украины продолжают оставаться 30 вывезенных жителей Курской области.