Почетному жителю российского города запросили 12 лет и штраф в 86 миллионов рублей

В Петрозаводском городском суде начались прения сторон по уголовному делу о даче взятки, в ходе которых прокурор запросил для обвиняемого наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в 86 765 500 рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Карелия.

Речь идет о суде над бизнесменом Леонидом Белугой, являющимся почетным жителем Петрозаводска, которого обвиняют в даче взятки бывшему спикеру городского совета Геннадию Боднарчуку, уточняет местное издание «Фактор».

По версии следствия, предприниматель, занимающийся строительным бизнесом, добивался получения разрешения на возведение жилого комплекса (ЖК) «Свой берег», для чего предоставил Боднарчуку скидку в 8,6 миллиона рублей при приобретении трех квартир в ЖК, которые для конспирации были оформлены на гражданскую супругу спикера горсовета.

Белуга вину не признает.

Боднарчук 29 декабря 2022 года был приговорен к 14,5 года лишения свободы за коррупционные преступления и отправился на СВО.

