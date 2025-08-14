Подросток пробрался в номера туристок на курорте Европы и нанес им тяжелые травмы

Canarian Weekly: Подросток совершил два нападения на туристок на Канарах

Подросток в разное время пробрался в номера туристок на канарском острове Фуэртевентура и нанес им тяжелые травмы. Об этом пишет издание Canarian Weekly.

Он был арестован 8 июля. Оба нападения на популярном курорте Европы были совершены по одной и той же схеме. Последний случай произошел 23 июня — злоумышленник напал на женщину в гостиничном номере. Она была госпитализирована с серьезными травмами головы и рук.

В ходе расследования инцидента полиция связала произошедшее с другим нападением, произошедшим 16 декабря 2024 года недалеко от отеля.

После изучения камер наблюдения и сбора показаний свидетелей правоохранители вышли на подростка, который соответствовал описанию. У него дома был проведен обыск, после которого молодого человека задержали.

Ранее британский турист поссорился с барменшей на популярном тайском курорте Паттайя и получил перелом руки. Путешественник уговаривал ее выпить с ним, ударил по лицу, после чего за женщину вступился другой посетитель.