Мужчина заступился за барменшу на курорте Таиланда и сломал руку туристу

Мужчина заступился за барменшу в Паттайе и сломал руку британскому туристу

Британский турист поссорился с барменшей на популярном тайском курорте Паттайя и получил перелом руки. Об этом сообщает издание Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел 6 августа в заведении в районе Нонг Прю. Прибывшие на место полицейские обнаружили 66-летнего гражданина Великобритании по имени Джордж лежащим на земле с травмой, полученной в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели оказали первую помощь пострадавшему и доставили его в больницу.

39-летняя барменша Сурерат рассказала стражам правопорядка, что британец уговаривал ее выпить с ним, но она отказалась, так как ей нужно было обслуживать клиентов за другими столиками. Это привело к ссоре, в ходе которой женщина получила по лицу. Тогда в конфликт вмешался другой посетитель бара, который заступился за Сурерат и оттащил от нее Джорджа, но случайно уронил мужчину на землю и сломал ему руку.

Иностранец остался на месте происшествия, чтобы дать показания полиции и заявить о своей невиновности. После просмотра записей с камер видеонаблюдения правоохранители подтвердили, что мужчина действительно просто оттащил Джорджа. Пока британец не подал заявление, так как находится в больнице на лечении.

Ранее на другом тайском курорте, Пхукете, британские туристы устроили массовую драку в баре и попали на видео. Трое мужчин напали на другого отдыхающего и повалили его на пол.

