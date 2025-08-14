Моя страна
19:20, 14 августа 2025

Поедающих водоросли коров заметили в России

Поедающих морскую капусту коров заметили на берегу Сахалина
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Очевидцы заметили на Сахалине коров, поедающих водоросли. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Amur Mash.

В объектив камеры попали коровы, которые паслись на берегу у села Новиково в Корсаковском районе. На размещенных кадрах видно, что млекопитающие едят вместо травы морскую капусту.

По мнению местных жителей, молоко от этих коров очень полезное. «Коровы дают молоко с большим содержанием йода. Только в Новиково такие», — отметил автор ролика.

Ранее сообщалось, что ученые на Сахалине захотели сделать водоросли еще полезнее. Уточнялось, специалисты начали испытания углеродных анодов для батареек.

