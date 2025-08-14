Силовые структуры
14:50, 14 августа 2025Силовые структуры

Появились данные о расследовании атак беспилотников на Ростов-на-Дону и Белгород

СК возбудил дела о терактах из-за атак БПЛА на Ростов-на-Дону и Белгород
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовные дела о терактах из-за атак украинских беспилотников на Ростов-на-Дону и Белгород. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

14 августа Киев направил дроны, снаряженные взрывными устройствами, на гражданские объекты российских городов. В Ростове-на-Дону ранения получили 13 жителей, повреждены несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской.

В Белгороде пострадали трое жителей, среди них мужчина со множественными осколочными ранениями, он в тяжелом состоянии. Также в больницу попала его супруга и еще один пострадавший с баротравмой и осколочным ранением ноги.

Российские следователи намерены установить причастных к атакам из числа военнослужащих Украины и их командиров, отдавших преступные приказы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что «такого еще не было в современной истории», говоря о последствиях украинских атак. До субботы, 16 августа, в Белгороде и Белгородском районе будут закрыты все крупные торговые центры. Гладков подчеркнул, что в регионе складывается сложная ситуация и сохраняется серьезная угроза — в первую очередь она касается тех, кто находится на открытых уличных пространствах.

