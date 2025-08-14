Появились новые подробности в деле квир-блогера о расправе над российским активистом

В Петербурге суд продлили арест квир-блогера Синько, обвиняемого в убийстве

В Санкт-Петербурге суд продлил арест квир-блогера (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) из Новосибирска Александра Синько, обвиняемого в расправе над 53-летним политактивистом Виталием Иоффе. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Синько будет под стражей до 3 февраля 2026 года.

По версии следствия, в ночь с 16 на 17 сентября 2024 года обвиняемый выпивал вместе с Иоффе в квартире на проспекте Науки. В какой-то момент активист якобы попытался надругаться над приятелем. Тогда блогер взял нож и нанес им Иоффе не менее 131 удара в область головы, шеи и тела. После этого Синько похитил некоторые вещи пострадавшего на сумму не менее пяти тысяч рублей: телефон, зарядку, джинсы, ремень, трусы, четки, сумку с двумя спичечными коробками, двумя зажигалками и пачку сигарет, и скрылся.

Утром 17 сентября 2024 года молодой человек пришел в отдел полиции в Выборге. Он, смеясь, рассказал о содеянном, при этом полиция поначалу ему не поверила.

