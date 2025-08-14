Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:00, 14 августа 2025Россия

Появились подробности об ударившем по дому в столице региона России самолете-камикадзе

Shot: ВСУ использовали БПЛА «Летучая лисица» при ударе по дому в Ростове-на-Дону
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного «Летучая лисица» при ударе по жилой многоэтажке в центре столицы Ростовской области, Ростове-на-Дону. Эти подробности появились в распоряжении Telegram-канала Shot.

По информации издания, за несколько минут до взрыва, оставившего дыру в фасаде многоэтажке в столице российского региона, над городом был замечен именно этот самолет-камикадзе. Отмечается, что после удара поврежденным оказался не только фасад дома, но и около десяти квартир.

Известно, что изначально «Летучие лисицы» разрабатывались именно как двухместные самолеты. Однако Вооруженные силы Украины стали переделывать их в БПЛА для ударов по российским городам.

Об ударе по жилому дому в Ростове-на-Дону стало известно сегодня, 14 августа. По предварительной информации, пострадали пять человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Ростов-на-Дону при помощи БПЛА. Момент удара по многоквартирному дому попал на видео

    Бывшая жена Галустяна опубликовала фото в бикини

    Щербаков прокомментировал новости о проблемах с сердцем

    Стали известны подробности об эвакуации жителей после удара ВСУ по домам в Ростове-на-Дону

    Месячные продажи электромобилей выросли в России впервые более чем за год

    Россиянка отправилась на экскурсию в арабской стране и не выжила

    Врачи три года списывали симптомы редкого заболевания у ребенка на лень

    Стал известен еще один участник переговоров Путина и Трампа

    Прорыв армии России у Красноармейска объяснили

    Вор в законе Пичуга получил новый приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости