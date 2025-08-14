Появились подробности об ударившем по дому в столице региона России самолете-камикадзе

Shot: ВСУ использовали БПЛА «Летучая лисица» при ударе по дому в Ростове-на-Дону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного «Летучая лисица» при ударе по жилой многоэтажке в центре столицы Ростовской области, Ростове-на-Дону. Эти подробности появились в распоряжении Telegram-канала Shot.

По информации издания, за несколько минут до взрыва, оставившего дыру в фасаде многоэтажке в столице российского региона, над городом был замечен именно этот самолет-камикадзе. Отмечается, что после удара поврежденным оказался не только фасад дома, но и около десяти квартир.

Известно, что изначально «Летучие лисицы» разрабатывались именно как двухместные самолеты. Однако Вооруженные силы Украины стали переделывать их в БПЛА для ударов по российским городам.

Об ударе по жилому дому в Ростове-на-Дону стало известно сегодня, 14 августа. По предварительной информации, пострадали пять человек.