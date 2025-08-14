Экономика
10:15, 14 августа 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам подсказали способы продать авто дороже

Автоэксперт Родионов: Продать авто дороже поможет диагностика
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: WBMUL / Shutterstock / Fotodom  

Лето традиционно считается периодом высокого спроса на автомобили с пробегом, рассказал технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов. В беседе с «Лентой.ру» он подсказал россиянам способы дорого продать машину.

«Чтобы представить автомобиль в выгодном свете, нужно думать как покупатель. Наверняка в этой роли когда-то были все продавцы, поэтому вспомните свои критерии "того самого" автомобиля и опирайтесь на этот чек-лист», — призвал эксперт.

При покупке автомобиля водители прежде всего хотят найти ухоженную машину без скрытых дефектов, поэтому стоит заранее подготовить историю обслуживания авто, убежден Родионов.

Замена крупных деталей, ремонты агрегатов и ключевых систем авто — это плюс, а не минус для машин старше 10 лет. Покажите покупателю, что не только своевременно проходили ТО, но и меняли запчасти по регламенту и пробегу. Именно такой подход говорит о том, что за автомобилем ухаживали

Никита Родионовавтоэксперт

Перед продажей машины собеседник «Ленты.ру» посоветовал заехать на комплексную диагностику. Если проверка выявит мелкие проблемы в подвеске и будет рекомендована замена расходников и техжидкостей, лучше не проводить эти работы, полагает специалист. Они не добавят стоимости к авто, поскольку покупатели предпочитают проводить ТО самостоятельно сразу после покупки, ориентируясь на свои предпочтения в марках запчастей и масел, пояснил он. Если же диагностика выявит более серьезные проблемы, например, обнаружатся течи в ключевых системах, то лучше устранить их.

Диагностика позволит продавцу не только провести подготовительный ремонт, но и увидеть полную картину состояния автомобиля, обозначил эксперт. Так, собственник будет знать о реальных и выдуманных проблемах, чтобы аргументированно общаться с покупателями и «автоподборщиками», указал он.

«Большинство автомобилей в нашей стране возрастные, с приличными пробегами, поэтому цифры на одометре уже не являются главным критерием. А вот заниженные данные легко покажут отчеты об истории эксплуатации автомобиля. Сегодня такие детальные отчеты заказывает и изучает большинство покупателей авто, будьте готовы к этой проверке», — рассказал Родионов.

Он также не рекомендовал мойку подкапотного пространства перед продажей, так как после нее потенциальный покупатель может заподозрить попытку скрыть дефекты.

Слишком чистый мотор скорее наводит на подозрение, чем добавляет стоимости

Никита Родионовавтоэксперт

Кузов же, напротив, лучше тщательно подготовить к продаже: избавиться от мелких вмятин, подкрасить сколы, отполировать и обработать поверхность воском, считает собеседник «Ленты.ру». Он также посоветовал навести чистоту в салоне и багажнике.

«Если машина была в серьезном ДТП, лучше не скрывать этот факт, а показать, какие детали были заменены или покрашены. Все покупатели понимают, что сегодня крайне сложно найти десяти- и пятнадцатилетние авто без малейшей царапины. Замененные детали или качественно выполненный ремонт не являются для покупателя критичной новостью», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что административные штрафы за шумные автомобили и мотоциклы могут вырасти в десять раз — с 500 до 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект дорабатывается ко второму чтению.

