Наука и техника
08:00, 14 августа 2025Наука и техника

Пронзающий дроны ВСУ боеприпас «Стрелы» оценили

«Калашников»: Ракета 9М333 комплекса «Стрела» отлично проявляет себя в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Высокоточные ракеты 9М333 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» эффективно пронзают дроны противника в зоне СВО. Возможности боеприпаса оценил концерн «Калашников» в своем Telegram-канале.

В сообщении обратили внимание на ролик Минобороны России, демонстрирующий поражение украинского дрона «Лелека» ракетой 9М333. «Специалисты концерна констатируют, боеприпас действует по принципу "выстрелил-забыл" и отлично проявляет себя в условиях СВО», — отметил «Калашников».

В публикации напомнили, что в 2025 году концерн выпустит на 60 процентов больше изделий ракетно-артиллерийского вооружения, чем в 2024-м.

9М333 отличается от базовой ракеты «Стрелы-10» более эффективным двигателем, новой головкой самонаведения и автопилотом. Изделие несет боевую часть весом пять килограммов.

В апреле командир ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Центр» сержант Никита Дубников рассказал, что комплекс эффективно применяется против дронов противника. Чаще всего расчеты «Стрел» поражают беспилотники «Фурия», «Лелека» и «Шарк».

