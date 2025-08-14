Путешественник предложил России перенять некоторые особенности латиноамериканских стран

Путешествующий по миру блогер побывал в странах Латинской Америки и назвал некоторые особенности, которые бы понравились жителям России. Своим мнением он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Россиянин отметил, что вместо штрафов, ценников в долларах и грубого отношения к клиентам стране стоит перенять практики латиноамериканских государств. «Например, уважение к пешеходам в Коста-Рике: тут тебя правда пропустят на "зебре", а не прибавят газу, чтобы ты бежал быстрее», — сообщил путешественник.

Тревел-блогер рассказал, что уровень безопасности в Сальвадоре якобы выше, чем в некоторых российских городах. Также, по мнению автора публикации, россиянам стоит обратить внимание на рынки в Гватемале. «Там можно купить свежие овощи и фрукты за копейки. Никто не будет пытаться всучить тебе помидор по цене золота», — подчеркнул турист.

Ранее российская путешественница Марина Ершова описала пугающее государство Латинской Америки фразой «чище, чем в богатых странах». Девушка отметила, что люди в этой стране всегда убирают за собой.