Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:41, 14 августа 2025Россия

Раскрыто число поврежденных многоэтажек в российском городе после атаки ВСУ

В Ростове-на-Дону из-за атаки ВСУ повреждение получили 15 многоэтажных домов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

В Ростове-на-Дону из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждение получили 15 многоэтажных домов. Их число раскрыл начальник управления по делам ГО и ЧС города Алексей Азарянский, передает ТАСС.

По данным чиновника, помимо домов различной этажности, повреждения также получили одно частное домовладение и одно административное здание.

В администрации центра Ростовской области уточнили, что на аварийно-восстановительные работы поврежденных домов выделят деньги из резервного фонда.

Об ударе ВСУ по Ростову-на-Дону стало известно утром в четверг, 14 августа. Сообщалось о 13 раненых, среди которых — дети. Последствия атаки сняли на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы все заплатим цену». Путин допустил, что заключит сделку с Трампом на Аляске. Что о ней известно?

    Опровергнут смертельный миф об артериальном давлении

    Российским экспортерам разрешили оставлять всю валюту себе

    Поедающих водоросли коров заметили в России

    Власти назвали фейком сообщения об эвакуации Белгорода

    На Западе раскрыли планы ЕС свергнуть правительства в Венгрии, Словакии и Сербии

    56-летняя Дженнифер Лопес порадовала фанатов фото в кружевных колготках

    Момент удара беспилотника ВСУ по «Белгород-Арене» попал на видео

    Овечкин высказался о переговорах Путина и Трампа

    Армения и США договорились с Ираном по одному вопросу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости