Раскрыто число поврежденных многоэтажек в российском городе после атаки ВСУ

В Ростове-на-Дону из-за атаки ВСУ повреждение получили 15 многоэтажных домов

В Ростове-на-Дону из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждение получили 15 многоэтажных домов. Их число раскрыл начальник управления по делам ГО и ЧС города Алексей Азарянский, передает ТАСС.

По данным чиновника, помимо домов различной этажности, повреждения также получили одно частное домовладение и одно административное здание.

В администрации центра Ростовской области уточнили, что на аварийно-восстановительные работы поврежденных домов выделят деньги из резервного фонда.

Об ударе ВСУ по Ростову-на-Дону стало известно утром в четверг, 14 августа. Сообщалось о 13 раненых, среди которых — дети. Последствия атаки сняли на видео.