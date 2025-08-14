Силовые структуры
13:17, 14 августа 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности об отравившихся красной жидкостью троих россиян

В Ленобласти СК возбудил дело после смерти троих мужчин, выпивших незамерзайку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Сосновом Бору Ленинградской трое мужчин не выжили после распития жидкости красного цвета, оказавшейся незамерзайкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По версии следствия, неустановленное лицо из числа производителей незамерзающих жидкостей, которые используются исключительно в бытовых целях, изготовило и поставило продукцию в неустановленные объекты розничной торговли. Так, 13 августа трое мужчин купили бутылку красной жидкости и распили ее. В результате они получили токсическое отравление. С ними была еще одна женщина. Она госпитализирована.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области, в городе Димитровград задержали лихача, который час убегал от полиции, крича фразу «русские не сдаются».

