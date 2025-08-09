Силовые структуры
19:52, 9 августа 2025

В Ульяновской области лихач час убегал от полиции и кричал «русские не сдаются»

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Ульяновской области, в городе Димитровград задержали лихача, который час убегал от полиции, крича фразу «русские не сдаются». Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

«Он заставил полицейских гоняться за собой более часа по всему городу», — сказано в публикации.

Когда мужчину поймали, в его крови не нашли следов наркотиков или алкоголя. Сообщается, что в ночь с 3 на 4 августа Дмитрия Курина уже задерживала полиция. Нарушителя отправили в изолятор на сутки, откуда он записывал видео в TikTok о «неприемлемых» условиях содержания. Повторный инцидент произошел 8 августа.

Ранее сообщалось, что россиянин угнал из больницы машину скорой помощи и испортил ее. Это произошло в Ленинградской области.

